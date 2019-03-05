19:58 | Футбол — Олимп - Кубок России

Фернандеш не попал в заявку "Локомотива" на матч Олимп-Кубка России с "Рубином"

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Официальный сайт "Локомотива" опубликовал заявку команды на ответный матч в рамках четвертьфинала Олимп-Кубка России с "Рубином". Встреча пройдет в Казани, 6 марта.

В заявку не попал португальский хавбек Мануэл Фернандеш, у которого заканчивается контракт с московским клубом летом 2019 года.

Список из 23 футболистов выглядит следующим образом:

вратари – Гильерме, Коченков, Медведев;

защитники – Кверквелия, Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов

полузащитники – Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фарфан, Баринов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Кварацхелия, Рыбчинский, Тугарев

нападающие – Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Первая встреча между "Рубином" и "Локомотивом" завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

Рубин - Локомотив

 

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/19655

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