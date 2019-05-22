Федор Смолов - о промахе в финале Кубка: "Почему не забил? Не попал в ворота"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поделился эмоциями от победы в финале Кубка России. Железнодорожники с минимальным счетом обыграли "Урал"​ (1:0).

– Победа в Кубке – это то, чего я хотел. Не могу описать эмоции, устал и все оставил на поле, – сказал Смолов в эфире "Матч! Премьер".

Единственное, что думал об "Урале" – мы их в этом сезоне еще не обыгрывали. Нам предоставилась возможность победить их и завоевать трофей. Я счастлив.

Почему не забил? Не попал в ворота, откуда я знаю.

"Локомотив" победил "Урал" и в восьмой раз завоевал Кубок России. Шесть из них - с Семиным