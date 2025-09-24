«Уфа» в серии пенальти проиграла «Фанкому» и вылетела из Кубка России

«Уфа» на выезде уступила «Фанкому» в матче четвертого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 3-5.

В основное время у команды из Кирова отличился защитник Даниил Шабалин, который забил на 59-й минуте. Счет на 71-й минуте с пенальти сравнял форвард уфимцев Илья Карпук.

Хозяева с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Игоря Сичкара.

«Фанком» вышел в следующий раунд Кубка России, «Уфа» завершила выступление в турнире.