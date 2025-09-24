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«Уфа» в серии пенальти проиграла «Фанкому» и вылетела из Кубка России

Алина Савинова

«Уфа» на выезде уступила «Фанкому» в матче четвертого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 3-5.

В основное время у команды из Кирова отличился защитник Даниил Шабалин, который забил на 59-й минуте. Счет на 71-й минуте с пенальти сравнял форвард уфимцев Илья Карпук.

Хозяева с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Игоря Сичкара.

«Фанком» вышел в следующий раунд Кубка России, «Уфа» завершила выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.
24 сентября 2025, 18:00. ВятСШОР (Киров)
Фанком
-:+
Уфа

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