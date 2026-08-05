«Факел» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

«Факел» примет «Динамо» в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в среду, 5 августа. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

05 августа, 18:30. Факел (Воронеж)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Ответная встреча пройдет 24 ноября в Москве.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2026 года и завершится суперфиналом 6 июня 2027-го.