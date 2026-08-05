Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 23:32

Семак заявил, что Кондакова увезли в больницу после травмы в матче с «Балтикой»: «Нужно зашивать рану»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Даниила Кондакова, полученную в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой».

В среду сине-бело-голубые обыграли соперника со счетом 1:0. Кондаков в начале второго тайма получил удар локтем в лицо от Эдуардо Андерсона, в результате чего у игрока «Зенита» образовалось рассечение над губой. 18-летний футболист с трудом держался на ногах и в итоге был заменен.

«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Кондаков дебютировал за питерскую команду в сентябре 2025 года и вместе с ней стал чемпионом России в сезоне-2025/26.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниил Кондаков
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Читайте также
Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании востоковеда Кирпиченка
«ПСЖ» нашел конкурента Сафонову, «Реал» готов отпустить Винисиуса за космические деньги. Главные трансферные слухи и новости в Европе на 5 августа 2026
Зеленский назвал возможную причину сокращения поставок ракет ПВО Киеву
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака»
«Спартаку» нужен был такой «негодяй». Даку — лихач, уличный футболист и решала
Популярное видео
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» спасся в концовке, но проиграл «Краснодару» в серии пенальти. Корякину помогло напутствие Агкацева?
FONBET Кубок России, результаты 1-го тура Пути РПЛ: «Спартак» победил «Оренбург», «Зенит» — «Балтику» и другие матчи
«Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» по пенальти победил «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей Кубка
Минимальная победа «Зенита» над «Балтикой» в Кубке. Все решил быстрый гол Андраде — бывшему клубу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET Кубок России, результаты 1-го тура Пути РПЛ: «Спартак» победил «Оренбург», «Зенит» — «Балтику» и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости