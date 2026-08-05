Семак заявил, что Кондакова увезли в больницу после травмы в матче с «Балтикой»: «Нужно зашивать рану»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Даниила Кондакова, полученную в матче группового турнира FONBET Кубка России с «Балтикой».

В среду сине-бело-голубые обыграли соперника со счетом 1:0. Кондаков в начале второго тайма получил удар локтем в лицо от Эдуардо Андерсона, в результате чего у игрока «Зенита» образовалось рассечение над губой. 18-летний футболист с трудом держался на ногах и в итоге был заменен.

«Пожелаем Даниилу Кондакову здоровья, его увезли в больницу. Нужно зашивать рану и смотреть, что случилось, насколько серьезное у него повреждение», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Кондаков дебютировал за питерскую команду в сентябре 2025 года и вместе с ней стал чемпионом России в сезоне-2025/26.