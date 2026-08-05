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Сегодня, 17:17

Жедсон Фернандеш не сыграет против «Оренбурга»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш приехал на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга» отдельно от команды, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

2 августа 27-летний Фернандеш не принял участия в матче 2-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). В игре 1-го тура против «Родины» (3:0) он был заменен на 63-й минуте.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo; и &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция кубковых матчей 5&nbsp;августа 2026 года.«Спартак» — «Оренбург» и «Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
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Жедсон Фернандеш
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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