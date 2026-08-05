Жедсон Фернандеш не сыграет против «Оренбурга»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш приехал на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Оренбурга» отдельно от команды, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

2 августа 27-летний Фернандеш не принял участия в матче 2-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). В игре 1-го тура против «Родины» (3:0) он был заменен на 63-й минуте.