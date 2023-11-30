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Сегодня, 13:06

В Матче звезд FONBET Кубка России примут участие Пиняев, Тикнизян, Кривцов, Медведев и Промес

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стало известно, кто примет участие в Матче звезд FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, от «Локо» примут участие Наяир Тикнизян и Сергей Пиняев, от «Краснодара» — Никита Кривцов, «Балтику» представит Кирилл Маляров, «Ростов» — Никита Медведев.

По информации «СЭ», от «Спартака» выступит Квинси Промес.

Матч звезд FONBET Кубка России с участием футболистов Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд состоится 16 декабря в Сколково.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-matche-zvezd-primut-uchastie-pinyaev-tiknizyan-krivtsov-medvedev-i-promes/
Наяир Тикнизян
Никита Медведев
Сергей Пиняев
Футбол
Кубок России
Никита Кривцов
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