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Судейство

Сегодня, 19:29

ЭСК поддержало судью Чебана в решении не назначать два пенальти в ворота «Зенита»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержало решение арбитра Сергея Чебана не назначать два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» (1:0) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее самарцы обратились к ЭСК с просьбой оценить работу арбитра в моменте с неназначением пенальти на 49-й и 82-й минутах.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №3 Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №37 Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Источник: РФС
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Чебан
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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