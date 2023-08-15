РФС утвердил календарь второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Всего на этой стадии будет сыграно 28 матчей. Игры пройдут 22 и 23 августа.

«Ротор» 22 августа сыграет на выезде с «Астраханью». Начало — в 17.00 мск.

«Амкал» 22-го числа отправится в гости к «Текстильщику». Начало — в 19.00 мск.

«Уфа» примет «Носту» из Новотроицка 23-го числа. Начало — в 16.00 мск.

«Динамо» из Санкт-Петербурга встретится с питерской «Звездой» 23-го числа. Начало в 19.00 мск.

В это же время 2DROTS сыграет на выезде с «Муромом».