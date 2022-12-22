Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» решение «Зенита» подать апелляцию на вердикт КДК о дисквалификации трех футболистов за массовую драку в концовке матча со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пен.) в Кубке России.

«Почему «Спартак» на подал апелляцию? Видимо, им это не надо. Не успели? Ну все, до свидания! Есть определенные для всех правила. «Зенит» воспользовался, а «Спартак» нет. Надо было шевелиться, раньше это делать. Но это все равно странно. Для чего их всех дисквалифицировали? Чтобы опять восстановить что ли? Абсурд какой-то. Если вы удовлетворяете сторону «Зенита», то должны удовлетворить и сторону «Спартака». Если снимаете дисквалификацию с «Зенита», то и со «Спартака» снимайте. КДК знает же, что сейчас перерыв и все находятся в отпусках. Не думаю, что они должны удовлетворять апелляцию «Зенита», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.