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Гаврилов — о неподаче «Спартаком» апелляции: «Не успели, до свидания! Надо было раньше шевелиться»

Гаврилов отреагировал на решение «Зенита» подать апелляцию на вердикт КДК о дисквалификации трех футболистов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» решение «Зенита» подать апелляцию на вердикт КДК о дисквалификации трех футболистов за массовую драку в концовке матча со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пен.) в Кубке России.

«Почему «Спартак» на подал апелляцию? Видимо, им это не надо. Не успели? Ну все, до свидания! Есть определенные для всех правила. «Зенит» воспользовался, а «Спартак» нет. Надо было шевелиться, раньше это делать. Но это все равно странно. Для чего их всех дисквалифицировали? Чтобы опять восстановить что ли? Абсурд какой-то. Если вы удовлетворяете сторону «Зенита», то должны удовлетворить и сторону «Спартака». Если снимаете дисквалификацию с «Зенита», то и со «Спартака» снимайте. КДК знает же, что сейчас перерыв и все находятся в отпусках. Не думаю, что они должны удовлетворять апелляцию «Зенита», — сказал Гаврилов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
1
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