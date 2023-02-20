Мостовой не видит фаворита в предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком»: «Будем много борьбы»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Мы видели «Спартак» на зимнем турнире. У них все идет нормально. Все довольны и счастливы. Так всегда, когда результат хороший. «Локомотив» мы не видели. Они сделали хорошие приобретения. Думаю, что и атмосфера поменялась. «Локомотиву» нечего терять и их не будут ругать, если они проиграют. Всегда есть отговорка, что еще не успели чего-то сделать. Первая игра всегда эмоциональная. Будем много борьбы. Не вижу фаворита. «Локомотив» тоже готовился и должен выглядеть великолепно в физическом плане», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч пройдет 22 февраля, в воскресенье. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.