Дзюба забил 176-й гол в зачет «Клуба 100». Ближайший ориентир — Павлюченко
18:53
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил единственный мяч в финале Олимп-Кубка России против «Химок» (1:0). Капитан сборной России реализовал пенальти.
Для Дзюбы этот гол стал 176-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он занимает четвертое место и первое — среди действующих игроков.
Больше Дзюбы забивали только Александр Кержаков (233), Олег Веретенников (207) и Роман Павлюченко (188).
Из 176 голов Дзюбы 118 пришлись на чемпионат России, 12 — на Кубок России, 24 — на сборную и 22 — на еврокубки.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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