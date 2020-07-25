Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил единственный мяч в финале Олимп-Кубка России против «Химок» (1:0). Капитан сборной России реализовал пенальти.

Для Дзюбы этот гол стал 176-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он занимает четвертое место и первое — среди действующих игроков.

Больше Дзюбы забивали только Александр Кержаков (233), Олег Веретенников (207) и Роман Павлюченко (188).

Из 176 голов Дзюбы 118 пришлись на чемпионат России, 12 — на Кубок России, 24 — на сборную и 22 — на еврокубки.