Дзюба не примет участия в матче против «Ростова»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не приехал с командой на гостевой матч группового этапа FONBET Кубка России против «Ростова», сообщает корреспондент «СЭ».

Также игру пропустит полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов из-за дисквалификации.

35-летний нападающий принимал участие в матче против «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ. В текущем сезоне Дзюба выходил на поле 4 раза во всех турнирах и отличился 1 голом и 1 результативной передачей.