Джордан Ларссон: «Сегодняшний гол пока самый важный в моей карьере»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после победы в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России над ЦСКА (3:2 д.в.) рассказал о своем забитом мяче и пасе вратаря Александра Максименко?, после которого красно-белые забили третий мяч в ворота армейцев.

— Как вам ассист Максименко?

— Да, это был очень классный пас. Длинный мяч. Максименко умеет так вводить мяч в игру. Может быть, даже устроим конкурс, кто сможет дальше выбить мяч. Я понял, что это хорошая передача, побежал открываться, принял мяч и забил. Это здорово. Делал ли он эту передачу специально — спросите у него. Это хороший вопрос.

— Этот гол самый важный в вашей карьере?

— Да, безусловно. Пока это самый важный гол в моей карьере. Но в первую очередь, я счастлив, что победила команда. Вы говорите, что Акинфеев — это лучший вратарь России? Мне добавляет положительных эмоций тот факт, что я забил такому мастеру. Но самое главное, что мы выиграли. (Елена Григорьевская)