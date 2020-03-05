Джордан Ларссон: «Перед дерби с ЦСКА Тедеско произнес вдохновляющую речь, которая меня зацепила»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после победы в четвертьфинальном матче Кубка России над ЦСКА (3:2 дв) рассказал о том, что говорил перед матчем команде Доменико Тедеско.

— Как Тедеско настраивал вас на игру?

— Вы знаете, Тедеско действительно долго готовился к этой игре, готовил нас, и перед матчем он произнес очень вдохновляющую речь, которая лично меня зацепила. С его словами я выходил на поле.

— Что же он вам сказал?

— Это была долгая речь. Я бы не хотел вдаваться в подробности, но суть ее была следующей: мы все играем в футбол, в том числе и для того, чтобы у нас остались какие-то воспоминания, чтобы мы пронесли с собой в будущее что-то, что останется с нами навсегда. Он сказал, что мы играем в футбол ради таких матчей. Я думал об этом. Эти слова запали мне. Думаю и остальным ребятам тоже. (Елена Григорьевская)