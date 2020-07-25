Дюков надеется, что в регионах увеличат количество болельщиков на стадионах

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, какие изменения произойдут в чемпионате России в следующем сезоне.

— Что будет со следующим сезоном Премьер-лиги? Какие ждут изменения?

— Прежде всего, отлично, что футбол вернулся, — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС. — Сегодня был последний официальный день сезона. Он получился непростым, но замечательно, что мы смогли его возобновить и завершить. Может быть, не все получилось, но все-таки нужно помнить, что футбольные турниры — единственные, которые удалось завершить по спортивному принципу и определить победителей на поле. В следующем сезоне мы постараемся учесть все доработки. Не могу сказать, что будут принципиально какие-то изменения. Тот регламент, который есть, правильный и может работать. Дальше все зависит от участников соревнований, от их дисциплинированности и ответственности. Если соблюдать регламент, то удастся избежать инфицирования и технических поражений.

— Планируете ли вы увеличение количества зрителей на стадионах в новом сезоне?

— Мы считаем, что пилот, который мы провели, показал, что проведение матчей может быть безопасным. Спасибо большое Роспотребнадзору, который нам разрешил пустить на стадион 10% трибун. Были небольшие нарушения со стороны болельщиков, они не всегда соблюдали социальную дистанцию. Нарушали масочный режим, но эти нарушения не носили массовый характер. Наш анализ ситуации показал, что из-за проведения футбольных матчей нет ухудшения эпидемиологической ситуации. Считаю, что у клубов появился опыт, и мы готовы к тому, чтобы увеличивать число болельщиков на трибунах. Но это должно быть не только наше решение, но и решение властей, Роспотребнадзора и регионов. Вы знаете, что Москва уже приняла решение о том, чтобы с 1 августа увеличить количество болельщиков до 50%. Мы надеемся, что и другие регионы последуют этому примеру, и мы увидим больше болельщиков на трибунах.