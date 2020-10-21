Доменико Тедеско: «Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче Кубка России против «Енисея» (0:1).

— Мы хотели выиграть, но главной задачей было пройти дальше в Кубке России. И мы сделали это с первого места в группе, — цитирует тренера сайт красно-белых. — Игра получилась непростая, и важно было показать характер. Мы начали демонстрировать его с перелета на самолете, ведь летели четыре с половиной часа, плюс накладывалась разница во времени.

Мне понравилось, как ребята сыграли, было задействовано много молодых. Очень тяжелый матч. Поле было сухим, его не полили как следует, а еще на нем много кочек; все это добавляло сложностей.

— Чем вызвано решение выставить состав с большим количеством молодежи? И как оцените дебют парней?

— Мы могли себе такое позволить, чтобы посмотреть, на что способны ребята. Но не скажу, что игра была для нас товарищеской, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже. Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Мы отнеслись к игре серьезно.

— Не проще было сэкономить силы и не лететь на игру? Получили бы 0:3 и все равно заняли бы первое место в группе.

— Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры. В других клубах, возможно, и могла возникнуть такая идея, но нам подобное даже не приходило в голову. Мы приехали сюда играть.

— Почему не было Виктора Мозеса?

— Не только Мозеса. Не было Крала, Айртона и других, которые остались дома готовиться к матчу с «Краснодаром». Мозес работает в Москве с тренером по физподготовке.

— Как вам атмосфера на игре?

— Красноярск — абсолютно футбольный город, обстановка на стадионе была прекрасная. Если не ошибаюсь, Олег Романцев начинал здесь карьеру. И наша команда билась от начала до конца.