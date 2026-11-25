Дивеев поблагодарил болельщиков «Зенита» после выхода в плей-офф Кубка России

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев обратился к болельщикам после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Выходим в плей-офф с первого места! Спасибо всем, кто вчера пришел и поддерживал нас на стадионе!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

Петербургская команда набрала 17 очков и заняла первое место в группе C, выиграв все шесть матчей. В первом раунде плей-офф Пути РПЛ «Зенит» сыграет с командой, занявшей второе место в группе B.