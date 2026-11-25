Петрушин не сомневается в уверенной победе «Динамо» над «Факелом»

Бывший тренер и полузащитник московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Факелом».



«Думаю, «Динамо» постарается сделать все, чтобы занять первое место в своей группе и избежать встречи с «Зенитом» в четвертьфинале. Все-таки с «Крыльями» или «Балтикой» должно быть попроще. Для этого надо уверенно обыграть дома «Факел», с которым были очень непростые игры в этом сезоне. Ну и «Краснодар» должен потерять очки, чтобы все сложилось. Но думаю, что динамовцы сейчас на подъеме и с этой задачей должны справиться. Свои болельщики будут гнать любимых игроков вперед — их подвести нельзя», — сказал Петрушин «СЭ».



«Динамо» занимает второе место в таблице группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 9 очками. В заключительном туре групповой стадии москвичи сыграют дома против «Факела». Матч пройдет в четверг, 26 ноября, и начнется в 19.30 (мск).