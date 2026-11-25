«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы на кубковый матч

«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 18.00 мск.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Цаке, Келиано, Щетинин, Садулаев, Исмаэл, Конате, Максути.

Запасные: Мицаев, Ульянов, Эльбердов, Гаджиев, Сидибе, Сидоров, Самородов, Касаджиков, Касинтура, Мелкадзе.

«Краснодар»: Корякин, Пальцев, Петров, Гонсалес, Тормена, Оздоев, Уткин, Буркин, Батчи, Гусейнов, Воробьев.

Запасные: Шаленко, Агкацев, Оласа, Жубал, Вахания, Кардозо, Пина, Кордоба.