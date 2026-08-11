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Динамо Спб — ФК 10: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 11 августа 2026

11 августа, 15:00

«Динамо» Спб — «ФК 10»: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото «ФК 10»

«Динамо СПб» и «ФК 10» встретятся во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 11 августа. Начало игры на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге — в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
11 августа, 17:00. МСА Петровский (Санкт-Петербург)
Динамо СПб
2:1
ФК 10

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо СПб» — «ФК 10» можно также в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

«Динамо СПб» начинает выступление в Кубке России со второго раунда Пути регионов. «ФК 10» в первом раунде обыграл подмосковный «Космос» (3:2).

В прошлом сезоне «Динамо СПб» завершило выступление в Кубке России во втором раунде Пути регионов, уступив вологодскому «Динамо» (0:1). ФК «10» в розыгрыше Кубка России сезона-2025/26 не участвовал. Нынешний турнир стал для клуба дебютным в профессиональном Кубке России.

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Кубок России
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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