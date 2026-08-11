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11 августа, 15:54

Кутузов из ФК «10» хочет стать лучшим бомбардиром Кубка России: «Почему бы не встать в один ряд с Кордобой?»

Дарик Агаларов
корреспондент

Нападающий ФК «10» Сергей Кутузов ответил на вопрос о желании стать лучшим бомбардиром в FONBET Кубке России.

Футболист на данный момент возглавляет список бомбардиров турнира с двумя забитыми мячами.

«Изначальная цель — как можно дальше пройти с клубом. Но если буду забивать много, то и я, и клуб будут довольны, конечно же. Задачи максимальные. Забивать в Кубке России всегда приятно. А почему бы не встать в один ряд с Кордобой, а? Новая цель теперь у меня», — сказал Кутузов «СЭ».

Матч между ФК «10» и петербургским «Динамо» во втором раунде FONBET Кубка России Пути регионов пройдет 11 августа в 17.00 мск. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

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Джон Кордоба
Кубок России
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