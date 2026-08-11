Защитник ФК «10» Гудаев верит в победу в Кубке России: «Постараемся сделать это»

Защитник ФК «10» Денис Гудаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной победе в FONBET Кубке России.

Ранее главный тренер команды Денис Лактионов заявил, что задачей клуба является победа в турнире.

«Есть сомнения по поводу нашей победы в Кубке России? А у кого нет сомнений в своей победе? У всех они есть. Мы постараемся это сделать. Способен ли ФК «10» дойти до клуба РПЛ в Кубке? Мы с «Краснодаром» 2:2 сыграли, и то — пропустили в конце. Способны, наверное. Тут все от одного матча зависит: как настроишься, как пойдет. И ЦСКА обыгрывали когда-то», — сказал Гудаев «СЭ».

Матч между ФК «10» и петербургским «Динамо» во втором раунде FONBET Кубка России Пути регионов пройдет 11 августа в 17.00 мск. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.