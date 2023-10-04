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Сегодня, 15:45

«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка России «Динамо» — «Спартак» начнется в 16.30 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Максименко.
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сыграет со «Спартаком» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу 4 октября, в среду. Встреча начнется в 16.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями кубкового противостояния можно будет в матч-центре «СЭ» на сайте.

Видеотрансляцию матча «Динамо» — «Спартак» бесплатно в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.30.

Команда Гильермо Абаскаля располагается на первой строчке с 12 баллами в группе D. Динамовцы с пятью очками занимают второе место в турнирной таблице квартета.

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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