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Сегодня, 23:18

Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло одноклубников из Махачкалы в Кубке России

Алина Савинова
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Роберто Фернандес (слева) и Раджаб Магомедов (справа).
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:2 (пенальти — 5:3).

Первые два гола в игре забили игроки московской команды Даниил Фомин и Артур Гомес. На 40-й минуте Сердер Сердеров отыграл один мяч хозяев, а на 68-й Гамид Агаларов сделал счет равным.

Победитель встречи определился в серии пенальти.

Команда Марцела Лички набрала 8 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы А. У «Динамо» из Махачкалы 7 баллов и вторая строчка.

В следующем матче Кубка России бело-голубые сыграют против «Спартака», а махачкалинцы встретятся с «Крыльями Советов. Обе игры пройдут 2 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
18 сент, 21:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:2
Динамо

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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