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«Динамо» Махачкала — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» Махачкала и «Спартак» встретятся в Кубке России 22 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч 6-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» пройдет во вторник, 22 октября. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 18.30.

Встречу «Динамо» Махачкала — «Спартак» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт machtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке в окне ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Каспийске. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Спартак» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
22 окт, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» играют в группе А вместе с московским «Динамо» и «Крыльями Советов». Махачкалинцы после 5 туров занимают 3-е место с 8 очками, у красно-белых — 12 очков и 1-я строчка.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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