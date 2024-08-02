Департамент защиты игры РФС проверит действия футболистов «Коломны» в матче с «Амкалом»

Департамент защиты игры Российского футбольного союза (РФС) проверит действия игроков «Коломны» в матче FONBET Кубке России против «Амкала».

1 августа «Коломна» в гостях проиграла «Амкалу» со счетом 1:8.

«Департамент защиты игры РФС проведет проверку матча «Амкал» — «Коломна» и действий футболистов гостевой команды», — сказал собеседник ТАСС.

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России и встретится с «Велесом».