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Мозес: «В матче против ЦСКА мы были одной командой, наши менталитет и игра стали лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче FONBET Кубка России.

«После игры с «Динамо» мы собрались, поработали на тренировках и изменили свой план. Мы в команде поговорили другом с другом, и это помогло нам. В матче против ЦСКА мы были одной командой, наши менталитет и игра стали лучше. Нам нужно работать и так же продолжать играть», — цитирует «РБ Спорт» Мозеса.

В этом сезоне «Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
Мозес Кобнан Дэвид
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