Денис Лактионов: «Горжусь своими пацанами, и сказал им об этом в раздевалке»

Главный тренер «Родины» Денис Лактионов после поражения от «Спартака» (1:5) в матче элитного раунда Кубка России остался доволен игрой своей команды.

— Поздравляю «Спартак» с победой. Горжусь своими пацанами, о чем сказал им в раздевалке, — сказал Лактионов. — Они сегодня сделали максимум, играли до конца, держали соперника в напряжении и забили. Это важно для нас, потому что у нас молодая команда, которая стремится играть на высоком уровне. Первый тайм мы играли по счету. На второй вышли, уступая в один мяч и хотели забить. Мы имели два момента, чтобы сравнять счет. Но игрой я доволен.

— Первые двадцать пять минут у вас все получилось, а потом игра расклеилась. Почему?

— Соперник — классная команда. Она может менять темп игра: прибавить или отпустить его. Мы требовали максимум от своих ребят. То, что запланировали на оба тайма, все получилось.

— Снова забил Абсусаламов и пошли разговоры, что им интересуется «Челси», «Тоттенхэм». Куда он пойдет?

— Для нас любое повышение игрока в классе очень приятно. Если у него все получился, а у него есть для этого все качества, будем рады за него. (Елена Григорьевская)