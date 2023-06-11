Деменко: «ЦСКА все же немного лучше играл, чем «Краснодар»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал поражение «быков» от ЦСКА (1:1, пенальти — 5:6) в суперфинале FONBET Кубка России.

«ЦСКА сегодня все же немного лучше играл, чем «Краснодар» — армейцы создали больше моментов, — цитирует «РБ Спорт» Деменко. — «Краснодар» бился на поле, ребята молодцы, даже не хочу кого-то выделять персонально — бились все. Команда очень хорошо себя проявила. А серия пенальти — это лотерея. Этот финал должен был понравиться болельщикам, получился довольно интересный матч, а это не так часто бывает на таких стадиях».

«Краснодар» во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка России. ЦСКА стал восьмикратным победителем турнира.