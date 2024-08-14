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Сегодня, 17:44

Круговой: «Дорога на Юг России не самая простая»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что поездки на Юг России даются нелегко.

«Дорога на юг не самая простая, плюс сложный график, но это не должно стать оправданием. Мы были готовы к этому. Хорошо, что сейчас у нас будет серия домашних игр и не придется ездить так далеко», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

В первом туре группового этапа Кубка России ЦСКА уступил «Краснодару» на выезде со счетом 0:1, а также армейцы проиграли «быкам» (1:2) в 4-м туре РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
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