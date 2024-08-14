Круговой: «Дорога на Юг России не самая простая»

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что поездки на Юг России даются нелегко.

«Дорога на юг не самая простая, плюс сложный график, но это не должно стать оправданием. Мы были готовы к этому. Хорошо, что сейчас у нас будет серия домашних игр и не придется ездить так далеко», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

В первом туре группового этапа Кубка России ЦСКА уступил «Краснодару» на выезде со счетом 0:1, а также армейцы проиграли «быкам» (1:2) в 4-м туре РПЛ.