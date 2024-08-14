Зобнин, Чернов, Дуарте и Соболев не приехали со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, защитники Алексис Дуарте и Никита Чернов, полузащитник Роман Зобнин не приехали с командой на матч группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что на игру было продано 22 тысячи билетов. Всего ожидается чуть меньше 30 тысяч болельщиков.

Матч пройдет 14 августа на стадионе «Самара Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.