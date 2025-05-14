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14 мая 2025, 18:00

ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в финале пути РПЛ Кубка России 14 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов (ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 мая. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня 2025 года в «Лужниках».

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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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