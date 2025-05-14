ЦСКА — «Зенит»: Пьянич, Гуарирапа, Глушенков и Кассьерра выйдут с первых минут

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы перед ответным матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 19.30 мск.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

Запасные: Акинфеев, Абдулкадыров, Лукин, Келлвен, Круговой, Мухин, Бандикян, Файзуллаев, Жемалетдинов, Шуманский, Алеррандро, Мусаев.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра

Запасные: Кержаков, Латышонок, Васильев, Волков, Горшков, Дркушич, Ерохин, Мантуан, Мимович, Энрике, Соболев, Чистяков.

Результат первого матча — 2:0 в пользу «Зенита».