Что грозит «Зениту» за баннер «Черное зеркало» в адрес Леонида Федуна

«Зенит» попросил время для проведения внутреннего расследования по баннеру на полуфинальном матче Олимп-Кубка России со «Спартаком» (2:1), утверждает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. Поэтому питерцы попросили перенести КДК РФС рассмотрение дела на следующее заседание.

Представители клуба будут присутствовать на заседании КДК с рассмотрением дела. Максимальный штраф — 500 000 рублей, максимальное наказание — домашний матч Кубка России с пустыми трибунами.

Во вторник КДК вынес наказание по матчу 1/2 финала Олимп — Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) защитнику красно-белых Андрею Ещенко: после финального свистка футболист продемонстрировал майку с нецензурным посланием. При этом решение о возможных санкциях за баннер фанатов питерцев с изображением владельца московского клуба Леонида Федуна в образе героя сериала «Черное зеркало» отложено.