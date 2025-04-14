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14 апреля, 16:10

Президент «Урала»: «Пока не знаю, сыграет ли Селихов со «Спартаком»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии здоровья голкипера Александра Селихова.

Бывший вратарь «Спартака» из-за болезни пропустил два последних матча в Мелбет-Первой лиге. 15 апреля екатеринбуржцы на выезде сыграют с красно-белыми в FONBET Кубке России.

— Что с Селиховым? По-прежнему болеет? Сыграет ли со «Спартаком»?

— Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со «Спартаком». Мне еще сегодня доктора скажут: Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...

— Вы в этом сезоне смотрите матчи из ложи?

— Почему это в ложе? Со скамейки, просто с другой стороны.

— В смысле?

— Я раньше смотрел игры рядом с тренерским штабом. Сейчас отсел чуть подальше. Рядом с докторами. Так что по-прежнему смотрю матчи от бровки, с поля. Мне это больше нравится.

— Как вам игра «Урала» весной?

— Много очков потеряли и осенью, и весной. Но я вот думаю: что лучше? При плохой игре брать три очка или при хорошем футболе уступать? Вопрос... С «КАМАЗом» и «Нефтехимиком» мы выглядели не очень... Первый тайм с нижнекамцами просто безобразный. Мне реально едва плохо не стало. А теперь про нас такое пишут...

— С командой полетите на матч со «Спартаком»?

— На игре буду. Внимательнее смотрите, где буду сидеть во время матча со «Спартаком».

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов.«Обалдели? Какой договорняк?! Я даже не здоровался вчера с сыном Автогена!» Интервью президента «Урала»
Александр Селихов
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