Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:54

Чиркович: «Пусть у «Зенита» и «Спартака» больше бюджеты, но «Крылья» каждому дадут бой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от выступления команды в Кубке России, где самарцы противостоят «Спартаку», «Зениту» и «Факелу».

— Какие ощущения были, когда забил чемпиону, «Зениту», на таком стадионе? Было ли дополнительной мотивацией показать себя перед таким клубом?

— Да какая мотивация, я всегда хочу побеждать! Неважно, забью я или нет, главное — победа. Конечно, мне, как нападающему, хочется забивать как можно чаще. Голы — мой хлеб. После гола «Зениту» мы хотели забить второй, чтобы перевести игру в серию пенальти и, возможно, победить. Я думал только об этом, но не вышло. Если бы мы сыграли 2:2, а я не забил бы, то был бы более счастлив.

— Ожидали, что будете претендовать на второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом»?

— Конечно, ведь в Кубке все возможно. У нас сейчас будут два матча дома. А дома мы играем очень хорошо. Может мне так кажется, но на своем поле мы играем более расслабленно, без лишнего давления. Если выиграем оба матча, то проходим в следующий этап со второго места. И это было бы здорово! Ожидали ли мы такой результат? Почему бы и нет? Это же футбол, тут все реально. Пусть у них больше бюджеты и выше место в турнирной таблице, но мы каждому дадим бой. Нет непобедимых команд.

21-летний Чиркович принял участие в 11 матчах «Крыльев Советов» в сезоне, в трех играх Кубка он забил два гола.

Источник: metaratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
ФСБ предотвратила диверсию на энергообъектах в Воронежской области
Мэр Киева Кличко сообщил, что в ряде районов города прогремела еще одна серия взрывов
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих
Где лучше всего отдыхать в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Ахмат» дома обыграл «Динамо» в Кубке России
Динияр Билялетдинов считает, что «Краснодар» покажет себя лучше, чем «Локомотив» в матче Кубка
В «Оренбурге» назвали цель на матч Кубка России против «Динамо»
Карпин о поражении «Ростова» от «Оренбурга»: «Впечатления неоднозначные. В последнем матче Кубка надо брать 3 очка»
«Крылья Советов» — «Спартак»: Пиняев, Промес и Николсон выйдут с первых минут, Соболев — в запасе
В «Динамо» подтвердили, что у Грулева перелом ключицы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Динияр Билялетдинов считает, что «Краснодар» покажет себя лучше, чем «Локомотив» в матче Кубка

«Ахмат» дома обыграл «Динамо» в Кубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости