Чиркович: «Пусть у «Зенита» и «Спартака» больше бюджеты, но «Крылья» каждому дадут бой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от выступления команды в Кубке России, где самарцы противостоят «Спартаку», «Зениту» и «Факелу».

— Какие ощущения были, когда забил чемпиону, «Зениту», на таком стадионе? Было ли дополнительной мотивацией показать себя перед таким клубом?

— Да какая мотивация, я всегда хочу побеждать! Неважно, забью я или нет, главное — победа. Конечно, мне, как нападающему, хочется забивать как можно чаще. Голы — мой хлеб. После гола «Зениту» мы хотели забить второй, чтобы перевести игру в серию пенальти и, возможно, победить. Я думал только об этом, но не вышло. Если бы мы сыграли 2:2, а я не забил бы, то был бы более счастлив.

— Ожидали, что будете претендовать на второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом»?

— Конечно, ведь в Кубке все возможно. У нас сейчас будут два матча дома. А дома мы играем очень хорошо. Может мне так кажется, но на своем поле мы играем более расслабленно, без лишнего давления. Если выиграем оба матча, то проходим в следующий этап со второго места. И это было бы здорово! Ожидали ли мы такой результат? Почему бы и нет? Это же футбол, тут все реально. Пусть у них больше бюджеты и выше место в турнирной таблице, но мы каждому дадим бой. Нет непобедимых команд.

21-летний Чиркович принял участие в 11 матчах «Крыльев Советов» в сезоне, в трех играх Кубка он забил два гола.