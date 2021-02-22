Матчи 1/4 финала Кубка могут быть перенесены на начало апреля

С 20 по 22 февраля состоялись 7 матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Встреча 1/8 финала между командами «Уфа» и «Урал» была перенесена на 3 марта решением совместной комиссии по проведению матчей Кубка. Также комиссия внесла представление в Исполком РФС о необходимости внесения изменений в календарь Кубка России в части стадии 1/4 финала — предлагаемые даты 7-8 апреля. Данный вопрос будет рассмотрен 26 февраля на Исполкоме РФС, информирует пресс-служба РФС.

В соответствии с регламентом соревнования жеребьевка стадии 1/4 проводится в течение 3 дней с момента окончания стадии 1/8 финала, то есть жеребьевка состоится в течение 3 дней после 3 марта.