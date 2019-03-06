Черевченко назвал Федотова хорошим тренером

Главный "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал результат второго матча полуфинала Кубка России (1:1), в котором туляки обеспечили себе выход в полуфинал.

– Первый опасный момент создал "Оренбург", но, к счастью, не забили. И потом игра перешла в позиционный футбол. Как ни крути, результат первого матча оставался в голове. Благодарен ребятам за то, что они прошли в полуфинал – это их заслуга.

– Насколько выбивают из рабочего графика постоянные переносы?

– Насколько выбивает из графика неготовность газона на домашнем стадионе? Выбивают только переезды. Мы могли две игры подряд играть в Туле, никуда не ездить. Но раз так случилось, значит, будем ездить. Не мы первые, не мы последние.

– Вы не стали менять состав в сравнении с матчем с ЦСКА. Догадывались, что "Оренбург" будет играть первым номером?

– Мы догадывались, что "Оренбург" будет играть первым номером. Мы были готовы к такому развитию. "Оренбург" – рослая команда, поэтому было понятно, что будет много навесов. Но команда и в середине отлично комбинирует. Хороший тренер..

– Чем-то удивил вас "Оренбург"?

– Нет. Мы были готовы. Хорошая команда, хороший тренер. (Илья Егоров)