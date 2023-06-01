Салтыков — о просьбах сфотографироваться: «Даже Кокорина на улице мало кто заметит»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал, как часто его узнают на улице.

— На улицах Тольятти тебя часто узнают? Просят сфотографироваться?

— Есть немного. После тренировок очень часто подходят сфотографироваться. В повседневной жизни почти все сидят, не отрываясь. Пройдет даже Кокорин мимо людей, его мало кто заметит. Люди, возможно, даже не знают, что рядом с ними могли проходить реальные звезды, а они их просто не заметили. Мне часто в социальных сетях пишут теплые слова. Я стараюсь всем отвечать, — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше FONBET Кубка России «Акрон» дошел до первого этапа финала Пути регионов, в котором уступил «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). До этого тольяттинцы одолели по ходу турнира «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6) и «Спартак» (2:1).