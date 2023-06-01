Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:16

Салтыков — о просьбах сфотографироваться: «Даже Кокорина на улице мало кто заметит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал, как часто его узнают на улице.

— На улицах Тольятти тебя часто узнают? Просят сфотографироваться?

— Есть немного. После тренировок очень часто подходят сфотографироваться. В повседневной жизни почти все сидят, не отрываясь. Пройдет даже Кокорин мимо людей, его мало кто заметит. Люди, возможно, даже не знают, что рядом с ними могли проходить реальные звезды, а они их просто не заметили. Мне часто в социальных сетях пишут теплые слова. Я стараюсь всем отвечать, — цитирует Салтыкова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше FONBET Кубка России «Акрон» дошел до первого этапа финала Пути регионов, в котором уступил «Краснодару» (0:0, пенальти 2:4). До этого тольяттинцы одолели по ходу турнира «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6) и «Спартак» (2:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-salty-kov-projdet-dazhe-kokorin-mimo-lyudej-na-ulitse-ego-malo-kto-zametit/
Александр Кокорин
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чалов рассказал, можно ли считать сезон ЦСКА успешным, если команда выиграет FONBET Кубок России и станет второй в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Салтыков — об игре против «Спартака»: «Что мне, испугаться надо было?»
Новости
RSS RSS
Все новости