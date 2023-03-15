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Сегодня, 20:04

Масалитин — об игре ЦСКА с «Крыльями»: «Пропустили необязательный гол с углового и дрогнули»

Масалитин отреагировал на ничью ЦСКА и «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» ничью армейцев в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов (2:2).

«ЦСКА начал в три защитника, насытил среднюю линию и поставил двух нападающих. Какое-то время эта схема работала, пока средняя линия двигалась. Мяч держался и создавали моменты. Хорошее давление принес первый мяч ЦСКА. Медина забил хороший гол. Пропустили необязательный гол с углового и дрогнули, чем хорошо воспользовались «Крылья». В новой схеме пять полузащитников должны хорошо двигаться, находить места, открываться и двигать мяч, что в первом тайме и было. В этой схеме пока не может себя проявить Федя Чалов. Схема рабочая. В первом тайме ЦСКА показал, что может играть при такой расстановке. Перед матчем с «Зенитом» нужно было делать замены раньше, но игра складывалась уже не в пользу ЦСКА, поэтому и были такие поздние замены», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Валерий Масалитин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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