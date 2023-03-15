ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом полуфинале FONBET Кубка России

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:2. Игра проходила в Самаре.

Счет в матче открыли армейца после удара Хесуса Медины на 46-й минуте встречи. Через три минуты «Крылья» ответили голом Владимира Писарского. Спустя еще 15 минут Дмитрий Цыпченко вывел самарцев вперед. На 76-й минуте арбитр встречи указал на точку после игры рукой все того же Цыпченко, а Федор Чалов сравнял счет в матче.

На 53-й минуте игрок «Крыльев» Гленн Бейл забил ударом через себя, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда у Писарского, который принимал участие в эпизоде.

На 89-й минуте Бейл ударом со штрафного угодил в перекладину ворот 19-летнего Владислава Торопа.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.