Бушманов считает, что «Спартак» победит «Акрон» со счетом 2:0

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает московский клуб фаворитом в матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Естественно, «Спартак» является фаворитом в матче с «Акроном» и должен проходить тольяттинцев, несмотря на то что играют на выезде. Но легкой прогулки для красно-белых в матче не будет. В кубковой игре все может сложиться по-разному. Думаю, что будет напряженный матч и от «Спартака» потребуются максимальный настрой и концентрация с первых минут. У красно-белых много игроков, которые могут решить исход матча как в атаке, так и в середине поля, и в обороне. Думаю, что «Спартак» победит «Акрон» со счетом 2:0», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.