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Сегодня, 12:10

Буланов — главный арбитр матча «Спартак» — «Краснодар» и другие назначения в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Евгений Буланов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС объявил судейские назначения на матчи 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Краснодар» назначен Евгений Буланов. Игра пройдет 1 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени.

Все назначения судей на матчи:

31 октября (вторник)

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

1 ноября (среда)

«Сочи» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.

2 ноября (четверг)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Французов.

«Ростов» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Ранэль Зияков, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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