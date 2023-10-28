Абаскаль заявил, что Промес пропустит игру против «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции ответил на вопрос о состоянии нападающего Квинси Промеса.

«У Промеса мышечная перегрузка. Скоро он будет в нашем распоряжении. Он работает — посмотрим, когда вернется. В матче с «Краснодаром» рисковать не будем», — сказал Абаскаль.

Промес получил повреждение в концовке первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Александр Соболев.

1 ноября «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче Пути РПЛ FONBET Кубок России.