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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Борис Игнатьев — о дерби в Кубке: «Давно не получал таких эмоций от нашего футбола»

04:13

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев остался доволен матчем 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА (3:2). По его мнению, команды хорошо подготовились к весенней части сезона.

— Это был настоящий кубковый поединок, по которым мы соскучились, — цитируют «Известия» Игнатьева. — В нем было все: голы, борьба, страсть. Весь матч прошел на высоких скоростях. Это говорит о том, как хорошо оба клуба подготовились к сезону. Я давно не получал таких эмоций от нашего футбола. Показалось, что это была игра на уровне чемпионата Италии или Англии. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении.

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://iz.ru/983421/sevastian-terletckii/larsson-naiavu-kak-shvedskii-forvard-prines-spartaku-pobedu-v-derbi

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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