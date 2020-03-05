Борис Игнатьев — о дерби в Кубке: «Давно не получал таких эмоций от нашего футбола»
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев остался доволен матчем 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА (3:2). По его мнению, команды хорошо подготовились к весенней части сезона.
— Это был настоящий кубковый поединок, по которым мы соскучились, — цитируют «Известия» Игнатьева. — В нем было все: голы, борьба, страсть. Весь матч прошел на высоких скоростях. Это говорит о том, как хорошо оба клуба подготовились к сезону. Я давно не получал таких эмоций от нашего футбола. Показалось, что это была игра на уровне чемпионата Италии или Англии. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении.
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https://iz.ru/983421/sevastian-terletckii/larsson-naiavu-kak-shvedskii-forvard-prines-spartaku-pobedu-v-derbi