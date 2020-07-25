«Безумно приятно. Вандерфульно». Дзюба подвел итоги сезона после победы в Кубке

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, который забил победный гол в матче финала Кубка России против «Химок» (1:0), после игры подвел итоги сезона. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Ощущения? Безумно приятно. Вандерфульно. Всех с победой. Мы так и предполагали, что финалы всегда такие неприятные получаются, трудовые. Могли все раньше решить чуть раньше, во втором тайме, а в конце чуть не пропустили. Наверное, все-таки справедливо, что счет 1:0. «Химки» молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем удачи в РПЛ!

Можно ли сказать, что в России зарождается очень сильная команда на многие годы? По результату, наверное, да, пока что, но по игре много вопросов. Надо прибавлять во всех аспектах. Главное, что забываются матчи, забывается все, а остается только результат. Рады, что победили. Очень важно было выиграть, потому что менталитет вырабатывается за счет побед.

Блестящая форма команды после коронавирусной паузы? Во-первых, большой плюс, что все остались в Питере. Никто не уехал. Это большое преимущество для нас было. Мы никого не ждали. Плюс профессионализм, хорошая атмосфера, костяк. Все вместе делают одно дело. Когда было много разговоров, то хотели очень закончить чемпионат. Потому что все надо выяснять на футбольном поле. Безумно счастливы, что такой безумный год, где все скомканно. Отдохнем 3-4 дня и опять все заново, — сказал Дзюба на видео, которое опубликовано на Youtube-канале сине-бело-голубых.