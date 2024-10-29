«Балтика» и «Урал» сыграют в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 октября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции федерального канала, стриминговые сервисы доступны по подписке).

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Урал» можно смотреть в матч-центре сайта «СЭ».

«Тюмень» и «Урал» стартовали в Кубке России с 4-го раунда пути регионов вместе с другими клубами первой лиги. Сибиряки прошли «Челябинск» (2:0) и «Аланию» (0:0, пенальти — 4:3), а уральцы обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Сокол» (3:1).