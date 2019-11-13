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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Балтика» наказана за неподобающее поведение команды в матче Кубка с «Торпедо»

15:42
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 1/8 финала Олимп-Кубка России «Торпедо» — «Балтика» (1:0).

— Болельщики «Торпедо» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. — Кроме того, у «Балтики» — 7 желтых карточек за матч, это неподобающее поведение команды, штраф — 50 тысяч рублей. (Иван Торопцев)

Торпедо М — Балтика

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