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Сегодня, 20:30

«Балтика» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры «Балтика» — «Ахмат» начнется в 20.25 на «Матч Премьер» 31 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

31 октября «Балтика» в Калининграде дома сыграет против «Ахмата» в матче группы C Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет во вторник на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Балтика» — «Ахмат» можно будет смотреть бесплатно на канале «Матч ТВ», начиная с 21.30 мск. По платной подписке телеканал «Матч Премьер» проведет прямой эфир встречи, начало — в 20.25.

Следите за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Ахмат» с помощью матч-центра «СЭ».

«Балтика» с 9 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С. Грозненцы с 7 баллами занимают третье место.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Балтика
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